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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.10.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Hava atışı pembe top ile yapıldı, meme kanserine dikkat çekildi!

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Hava atışı pembe top ile yapıldı, meme kanserine dikkat çekildi!

Türkiye Basketbol 2’nci Lig 3’üncü haftasında, TED Ankara Kolejliler ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik arasında oynana maçın hava atışı pembe top ile yapılarak meme kanserine dikkat çekildi.

TED Ankara Kolejliler ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik arasındaki karşılaşma, Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonunda oynandı.

Maçın hava atışı ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, meme kanserine dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak için sembolik olarak Ankara Medicana Hastanesi Genel Müdürü ve Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız tarafından pembe top ile yapıldı.

Oyuncular da ’Meme Kanseriyle Savaşa Varız’ yazılı pankart ile sahaya çıktı. Mücadeleyi TED Ankara Kolejliler, 98-58 kazandı.

’ERKEN TANI HAYAT KURTARIR’

Açıklamada yapan Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, TED Ankara Kolejliler Spor Vakfı ile birlikte Ankara Medicana International Hastanesi olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Meme kanseri ile ilgili farkındalık çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Dr. Sarıyıldız, "Sağlıkla spor her daim el eledir. Biz sporcuların sağlıklı olmasını savunduğumuz kadar sağlığında sporla geldiğini savunan bir kurum olarak bugün tekrar ’meme kanserinin farkındayız’ diyoruz. Erken tanı hayat kurtarır. ’Meme Kanseri ile Savaşıyoruz’ sloganımızı tekrar etmek için buradayız. Ayrıca maçın başlangıç atışını biz gerçekleştirdik. Sporcularımız da bu konuda bize destek verdiler; ’biz de farkındayız’ dediler" dedi.

Hava atışı pembe top ile yapıldı, meme kanserine dikkat çekildi

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