Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig'den bazı takımların yaz ayında transfer için peşinden sürükleyen Hatem Ben Arfa'ya büyük şok. Teknik direktör Unai Emery'nin kadroda düşünmediği Fransız yıldız, rezerve takıma gönderildi. As takım ile olan ilişkileri tamamen kesilen 30 yaşındaki futbolcunun moralinin epey düşük olduğu kaydedildi.

PARA SEVDASI YÜZÜNDEN FUTBOLU UNUTTU

Sarı-lacivertliler Ben Arfa için yaz transfer sezonunda ciddi girişimlerde bulundu. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin teklifine olumlu bakmakla birlikte PSG'den alacağı 7 milyon Euro'yu tahsil etmeden gelemeyeceğini dile getirdi. Bunun üzerine Fenerbahçe transferden vazgeçti.

Neymar'ın gelişi ile birlikte forma şansını tamamen yitiren Fransız futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.