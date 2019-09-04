Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Hatem Ben Arfa'dan küstah açıklama!
Dün sona eren yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği, aynı zamanda kulüpsüz kalan Hatem Ben Arfa'dan açıklama geldi.
Geçen sezon Rennes'de forma giyen Hatem Ben Arfa, bu transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden oldu. Öyle ki Fransız futbolcu bir kez daha kulüpsüz kaldı.
Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Arfa, "Beni heyecanlandıran hiçbir teklif olmadı. Size gelen teklifler aslında kadın gibidir. Sizi heyecanlandırmıyorsa boş verin gitsin" dedi. Ben Arfa'nın paylaşımına büyük tepki geldi.
Fenerbahçe'nin Ben Arfa ve menajeriyle görüştüğü iddia edilmişti. Arfa'nın ismi İtalyan takımı Fiorentina ile de anılmıştı.
İşte Arfa'nın paylaşımı;
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