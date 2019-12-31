Hatem Ben Arfa'dan Galatasaray'a cevap! | Son dakika transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Bonservisi elinde bulunan ve Galatasaray ile ismi geçen Hatem Ben Arfa'dan Galatasaray'a transfer cevabı geldi.

L'Equipe imzalı haberde Ben Arfa'nın menajerlerine Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığını söylediği belirtildi.

''GALATASARAY ÇOK İSTİYOR AMA...''

Fransız gazetesi, haberi ''Galatasaray, Ben Arfa'yı çok istiyor ama oyuncu bu transfer için hevesli değil.'' sözleriyle verdi.

Zaman zaman Fenerbahçe ile de ismi geçen Fransız futbolcu, bir senedir boşta bulunuyor.

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