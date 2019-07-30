Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa sürprizi olabilir
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli’nin Fransa çıkarmasında sürpriz bir girişim daha olabilir.
Bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa, Comolli’nin yakından tanıdığı bir isim.
Fransız sportif direktör daha önce yaptığı açıklamada, “Onunla aramızda çok uzun bir hikaye var. Şu anda bir 10 numaraya sahibiz, Miha Zajc. Empoli’den aldık ve çok iyi. Bilemiyorum... Hatem Ben Arfa çok beğendiğim ve yeteneklerine inandığım, güvendiğim bir futbolcu. Ben Arfa’yı Fenerbahçe’ye yakıştırıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Ali Koç ve Comolli’nin 32 yaşındaki yıldızla bir araya gelebilecekleri iddia edildi.
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