Hatem Ben Arfa, beklediği transferi yapıyor!
Uzun bir süredir kendisine takım bulamayan Hatem Ben Arfa, İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor.
Spor Arena Dış Haber | Sezon başında ciddi şekilde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa, sonunda beklediği transferi yapıyor.
İtalyan basınının haberine göre Christian Kouame'nin sakatlığının ardından o bölgeye oyuncu bakan Genoa, Ben Arfa için karar kıldı.
Futbolcunun bonservisi olmaması İtalyan ekibi adına avantaj sağlarken Ben Arfa'nın da artık Genoa'ya imza atması bekleniyor.
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