Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal kimdir? Hangi takımları çalıştırdı?
Geçtiğimiz hafta kan değişimi yaşayan Hatayspor'da yeni teknik direktör Bayram Toysal oldu. Futbolculuğu döneminde orta saha mevkisinde pek çok takımda forma giyen Bayram Toysal, Ekincispor ile antrenörlük kariyerine başlamıştı. Peki, Bayram Toysal kimdir ve kaç yaşında? İşte, Bayram Toysal'ın yönettiği ve forma giydiği takımlar hakkında bazı bilgiler
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal, 1 Ocak 1977 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. 1996 yılında Hatayspor'da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Bayram Toysal, 1999 yılında Çanakkale Dardanelspor takımına transfer oldu. Sırasıyla Akçaabat Sebatspor, Kayserispor, Denizlispor, Kocaelispor, Körfez Belediyespor ve Kartalspor takımlarında futbolcu olarak görev alan Bayram Toysal, 2009 yılında futbolu Kartalspor'da noktalamıştır.
Teknik ekipteki kariyerine ise 2010 yılında Ekincispor'da başlamıştır. Sonra sırasıyla, Kahramanmaraşspor, Adana Demirspor altyapısı, Hatayspor altyapısı, Hatayspor as takımında antrenör olarak yer alan Bayram Toysal, ilk teknik adamlık deneyimini ise 2017 yılında Anadolu Üsküdar kulübünde yaşadı.
Aynı yıl Diyarbekir Spor, 2018 yılında Silivrispor ve Ankara Demirspor, 2019 yılında Tarsus İdman Yurdu yine aynı yılda Tuzlaspor takımlarında teknik adam olarak görev aldı.
Bayram Toysal, 9 Ekim 2019 tarihinde Hatayspor ile sözleşme imzaladı.
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