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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.05.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Hatayspor'un iddaa oranı geriledi! 13 maçtır...

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Hatayspor'un iddaa oranı geriledi! 13 maçtır...

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 3. sırada bitiren Hatayspor, Ümit Özat sonrası çıkışa geçen Adana Demirspor'u ağırlıyor. Bu kritik play-off yarı final karşılaşması öncesi öne çıkanlara göz atalım...

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR

- Ligdeki son 13 maçını kaybetmeyen Hatayspor, kupada da Galatasaray'ı 4-2 yenip turun ucundan dönmüştü.

- 13 maçlık yenilmezlik serisiyle birlikte normal sezonu 3. sırada tamamladılar ama son ana kadar da Süper Lig'e direkt yükselme şansını kovaladılar...

- iddaa'da ilk olarak 3,10 açılan "Hatayspor kazanır" oranı 2,70'e kadar geriledi. Misli.com'da bu kritik maça bahis yapan üyelerin %12'lik kesimi maçta en az 3 gol bekliyor ve "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda.

- Adana Demirspor ise Hakan Kutlu ile başladığı sezona önce Yılmaz Vural ile devam etti, ardından Ümit Özat ile nokta koydu. Ümit Özat ile iç sahada hiç yenilmediklerini altını çizelim! (6 maç - 4 galibiyet - 2 beraberlik)

- Maçın hakemi Halis Özkahya, sezon içerisinde Adana Derbisi'nde de düdük çalmıştı. Adana cephesi bir pozisyonda penaltı beklemiş ama Özkahya korner kararı vermişti. Play-off maçlarında VAR devrede olacak...

Hataysporun iddaa oranı geriledi 13 maçtır...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Adana Demirspor’da Ümit Özat gerçeği var. Özat öncesi oynadığı 20 maçta 30 puan toplayan Mavi Şimşekler, Özat dönemi maç başına 2 puan ortalaması yakalayarak Play-Off bileti aldı ve önemli bir iş başardı.

Hatayspor da genç çalıştırıcısı İlhan Palut yönetiminde hem lig hem kupada iyi sonuçlara imza attı. Kaleci Akın, savunmadan Yusuf Abdioğlu, orta alandan Selim Ilgaz ve Caner Hüseyin Bağ takımı sırtlıyor. 

Normal sezonda iki takım arasında oynanan ilk maçı Adana Demirspor sahasında 3-0 kazanmış, Hatay’daki maç ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

İki takımda da önemli gol silahları var. Karşılıklı goller bekliyorum.

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