Hatayspor'un iddaa oranı geriledi! 13 maçtır...
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 3. sırada bitiren Hatayspor, Ümit Özat sonrası çıkışa geçen Adana Demirspor'u ağırlıyor. Bu kritik play-off yarı final karşılaşması öncesi öne çıkanlara göz atalım...
- Ligdeki son 13 maçını kaybetmeyen Hatayspor, kupada da Galatasaray'ı 4-2 yenip turun ucundan dönmüştü.
- 13 maçlık yenilmezlik serisiyle birlikte normal sezonu 3. sırada tamamladılar ama son ana kadar da Süper Lig'e direkt yükselme şansını kovaladılar...
- iddaa'da ilk olarak 3,10 açılan "Hatayspor kazanır" oranı 2,70'e kadar geriledi. Misli.com'da bu kritik maça bahis yapan üyelerin %12'lik kesimi maçta en az 3 gol bekliyor ve "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda.
- Adana Demirspor ise Hakan Kutlu ile başladığı sezona önce Yılmaz Vural ile devam etti, ardından Ümit Özat ile nokta koydu. Ümit Özat ile iç sahada hiç yenilmediklerini altını çizelim! (6 maç - 4 galibiyet - 2 beraberlik)
- Maçın hakemi Halis Özkahya, sezon içerisinde Adana Derbisi'nde de düdük çalmıştı. Adana cephesi bir pozisyonda penaltı beklemiş ama Özkahya korner kararı vermişti. Play-off maçlarında VAR devrede olacak...
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Adana Demirspor’da Ümit Özat gerçeği var. Özat öncesi oynadığı 20 maçta 30 puan toplayan Mavi Şimşekler, Özat dönemi maç başına 2 puan ortalaması yakalayarak Play-Off bileti aldı ve önemli bir iş başardı.
Hatayspor da genç çalıştırıcısı İlhan Palut yönetiminde hem lig hem kupada iyi sonuçlara imza attı. Kaleci Akın, savunmadan Yusuf Abdioğlu, orta alandan Selim Ilgaz ve Caner Hüseyin Bağ takımı sırtlıyor.
Normal sezonda iki takım arasında oynanan ilk maçı Adana Demirspor sahasında 3-0 kazanmış, Hatay’daki maç ise 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.
İki takımda da önemli gol silahları var. Karşılıklı goller bekliyorum.
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