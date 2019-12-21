Hatayspor'un hocası Bayram Toysal: "Skor tatmin etmedi"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bayram Toysal, zor bir maç olacağını bildiklerini dile getirdi.

Adanaspor'un zor günler geçirdiğine dikkati çeken Toysal, şöyle konuştu:

"Nitekim maçın ilk yarısı kapanan bir Adanaspor vardı ve açmaya çalıştık. Birkaç çok cılız atakla sonuç bulmaya çalıştık ama başarılı olamadık. İkinci yarının başından itibaren biraz daha yüklenmeye başladık. Çok klas bir golle 3 puanı aldık. Baktığınız zaman Adanaspor sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Belki 1-0'lık sonuç farklı skor bekleyenleri tatmin etmedi ama bizim için önemli olan galibiyet ve 3 puandı."



- İpekoğlu: "En az 8-10 oyuncu alma zorunluluğumuz var"



Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Hatayspor'u aldığı 3 puandan dolayı kutlayarak, bordo-beyazlılara şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Golü yedikleri dakikaya kadar pozisyon vermediklerini düşündüğünü belirten İpekoğlu, "Elimizdeki mevcut kadroyla devre arasına gireceğiz. Devre arasında en az 8-10 oyuncu alma zorunluluğumuz var. Kadro dışı, sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun olarak maça çıktık. Yaklaşık 6-7 haftadır bu şekilde devam ediyor. Umarım gerekli takviyeleri devre arasında yapar, Adanaspor'u istediğimiz noktaya getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!