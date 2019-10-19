Hatayspor'dan müthiş geri dönüş! Adana Demirspor'u 1-0'dan...
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 70 Alican Özfesli), Aabid, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Barbosa), Mesut Çaytemel, Quali, Sadri Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Hamza Gür)
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Sinan Kurt, Stokes, Mehmet Uslu (Dk. 63 Orhan Taşdelen), Berk Yıldız (Dk. 73 Vedat Bora), Rassoul
Goller: Dk. 2 Sinan Kurt (Adana Demirspor), Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 84 Hamza Gür (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Sinan Kurt, Dk. 48 Volkan Şen, Dk. 87 Emrullah Şalk, Dk. 87 Kurtuluş Yurt (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)
Hataysporlu futbolculardan asker selamı
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Antakya Atatürk Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk eden Hatayspor, 0-1 geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Maç sonunda taraftarla galibiyeti kutlayan Hataysporlu futbolcular, takım halinde asker selamı vererek, Mehmetçiğe destek verdi. Futbolcuların asker selamı taraftarlar tarafından uzun süre alkış aldı.
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