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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Hatayspor'dan müthiş geri dönüş! Adana Demirspor'u 1-0'dan...
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Futbol
AA
19.10.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Hatayspor'dan müthiş geri dönüş! Adana Demirspor'u 1-0'dan...

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Hatayspor'dan müthiş geri dönüş! Adana Demirspor'u 1-0'dan...

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 70 Alican Özfesli), Aabid, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Barbosa), Mesut Çaytemel, Quali, Sadri Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Hamza Gür)

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Sinan Kurt, Stokes, Mehmet Uslu (Dk. 63 Orhan Taşdelen), Berk Yıldız (Dk. 73 Vedat Bora), Rassoul

Goller: Dk. 2 Sinan Kurt (Adana Demirspor), Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 84 Hamza Gür (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Sinan Kurt, Dk. 48 Volkan Şen, Dk. 87 Emrullah Şalk, Dk. 87 Kurtuluş Yurt (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)

Hataysporlu futbolculardan asker selamı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Antakya Atatürk Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk eden Hatayspor, 0-1 geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Maç sonunda taraftarla galibiyeti kutlayan Hataysporlu futbolcular, takım halinde asker selamı vererek, Mehmetçiğe destek verdi. Futbolcuların asker selamı taraftarlar tarafından uzun süre alkış aldı.

Hatayspordan müthiş geri dönüş Adana Demirsporu 1-0dan...

Hatayspordan müthiş geri dönüş Adana Demirsporu 1-0dan...

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