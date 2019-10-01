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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.10.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Hatayspor'dan İlhan Palut açıklaması

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Hatayspor'dan İlhan Palut açıklaması

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un yönetim kurulu, takımın geçen seneki heyecanını yitirdiğini gözlemlemeleri ve şampiyonluk hedefine uzak kalacakları inançları üzerine, teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayırma kararı aldıklarını bildirdi.

Kulüpten yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, Palut'la yolları ayırma kararı aldığından bu yana sosyal medyadaki iftira ve dedikoduların üzülerek takip edildiği kaydedildi.

Bu süreçte çeşitli iftiralara maruz kalındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'ın ve eşi Nazan Savaş'ın bazı kesimlerce özellikle ismi kullanılarak, süreç provoke edilmeye çalışılmaktadır. Bazı oyuncuların isimlerini yazarak 'kadroya alınmalarını istemediler, alınınca da o yüzden gönderdiler' şeklinde yapılan yalan haberler ise bizlere hayal gücünün geldiği son noktayı göstermektedir. Bu haberi yaptıranların neye hizmet etiklerini bilmemekle beraber, golü atan ve attıran oyuncularımızın isimlerinin özenle seçilmesi, kurulmak istenen oyunun ne kadar büyük olduğunu anlamaya yeterdir. İlhan Palut'un görevden alınmasının tek nedeni, Hatayspor'umuzun takım olarak geçen seneki heyecanını yitirdiğini gözlemlememiz, aynı teknik ekiple devam ettiğimiz sürece şampiyonluk hedefimize uzak kalacağımıza olan kuvvetli inancımız ve zaman kaybetmeden bir kan değişikliğiyle Süper Lig yolunda devam edebilmektir."

- "Yol yakınken çare bulmak istedik"

Süper Lig hedefi için Palut'un istediği tüm transferlerin yapıldığının vurgulandığı açıklamada, bu sezon alınan puanlara rağmen takımın geçen seneki pozitif futbol anlayışından uzakta olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulu olarak yol yakınken çare bulmak istemiş ve henüz bir şey kaybetmeden bu değişikliği yapmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtiyoruz. Futbolda dün yoktur, hep daha iyi olmak zorundayız ve bu bilinçle çok istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur. Bu vesileyle İlhan Palut ve ekibine iyi temennilerimizi bir kez daha sunar, yollarının açık olmasını dileriz. Bordo-beyaz sevdalılarına da kişilerin değil, kurumların kalıcı olduğunu hatırlatıp, takımımıza bu zorlu yolda destek olmalarını önemle rica ederiz."

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