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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.08.2019 - 21:54, Son Güncelleme:

Hatayspor'dan çifte transfer

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Hatayspor'dan çifte transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Helder Barbosa ile 2 1 ve Belçika 1. Lig ekiplerinden KV Kortrijk'in oyuncusu Cezayir asıllı Fransız futbolcu Idır Ouali ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada transfer ettikleri iki futbolcudan çok şey beklediklerini söyledi. 

Savaş, takım kadrosunu futbolcu takviyeleriyle daha güçlü hale getirdiklerini ve ligde bu yıl daha iddialı olduklarını belirtti. 

Bu sezon Süper Lig'e direkt olarak çıkmak istediklerini ifade eden Savaş, "Bu sene daha iddialıyız. Hatayspor'umuza play-off'lar yaramıyor. Bu sezon play-off'lara kalmadan direkt olarak Süper Lig'e çıkacak bir takım oluşturduk. Bu iki kardeşimiz de takımımıza çok çok önemli katkılar yapacak ve Hatayspor'u bir üst lige çıkaracak. Bundan sonra iş teknik ekipte ve taraftarımızda olacaktır." dedi. 

Transfer olan futbolculardan Barbosa da yaptığı konuşmada Hatayspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu aktardı. 

Hatayspor'a gelmeyi çok istediğini anlatan Barbosa, "Geçen sezon Hatayspor'u çok yakından takip ettim. Final maçında kaçırılan bu şansı bu sene yakalayacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu. 

Ouali ise Hatayspor'un çok iyi bir takım olduğunu ve bunu geçen sezon herkese gösterdiğini kaydetti. 

Takıma katkı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağının altını çizen Ouali, Hatayspor'un bu sene şampiyon olacağına inandığını söyledi. 
İmza törenine Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Bozkurt, Rahmi Vardı, Ender Yardımcı ve idari menajer Murat Bereket katıldı. 

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