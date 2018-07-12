Hatayspor yönetimi güven tazeledi
Spor Toto 1’inci Lig’in yeni ekibi Hatayspor’da yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanı Mehmet Maden güven tazeledi.
Büyükşehir Belediyesi Hatmek Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda, 15 olan yönetici sayısı 19a çıkartılırken, tek liste ile gidilen genel kurulda Kulüp Başkanı Mehmet Maden yeniden başkanlığa seçildi. Zor ve bir o kadar da başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Maden, genel kurula katılanlara teşekkür etti. Kümede kalma mücadelesi veren bir takımı alıp şampiyon yaptıklarını hatırlatan Maden, "Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Artık yeni dönemde yeni hedeflerimiz var. Bu da her zaman ileriye, yukarıya oynayan bir Hatayspor yaratmak. Bunu da kurumsal olarak güçlenerek yapmayı planlıyoruz" dedi.
HEDEFİMİZ SÜPER LİG
Kulübün kurumsal yapısını güçlü kılmak için birçok adım attıklarını ifade eden Maden, şöyle devam etti, "Hatay Store mağazamızın açılışından futbol okullarına, stat modernizasyonundan Passolig’e kadar birçok yenilik yaptık. Yeni borçlanma yapmadan mevcut borçları ödedik. Şu anda futbolcuların herhangi bir alacağı yok. Her kulüp gibi bizim de bazı borçlarımız var. Ancak bunları planlarımız dahilinde ödüyoruz. Kamp öncesi futbolcularımıza tüm alacaklarını ödedik. Yeni sezonda da taraftarımızı mutlu edecek ve başarı sağlayacak kadro kurmak için hem sportif direktörümüz hem de yöneticilerimiz çok çalışıyor. Hataysporun bundan sonraki hedefi Süper Ligdir" diye konuştu.
HATAYSPORUN YENİ YÖNETİMİ
Başkan Mehmet Madenin konuşmasının ardından Hataysporun yeni yönetimi tanıtıldı. Bordo beyazlıların yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Mehmet Maden, Adnan Ağır, Aydın Toksöz, Cengiz Kanaldı, Mustafa Özat, Ali Gök, Ender Yardımcı, Fadi Sayek, F. Serdar Özal, İ. Edhem Sunar, Lütfullah Bakır, Mehmet Bozkurt, M. Cihan Önal, M.Hikmet Özgün, M.Sabit Karadeniz, Mehmet Savaş, Mithat Baklacı, Rahmi Vardı, Talat Kendir.
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