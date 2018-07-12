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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
12.07.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Hatayspor yönetimi güven tazeledi

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Hatayspor yönetimi güven tazeledi

Spor Toto 1’inci Lig’in yeni ekibi Hatayspor’da yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanı Mehmet Maden güven tazeledi.

Büyükşehir Belediyesi Hatmek Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda, 15 olan yönetici sayısı 19a çıkartılırken, tek liste ile gidilen genel kurulda Kulüp Başkanı Mehmet Maden yeniden başkanlığa seçildi. Zor ve bir o kadar da başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Maden, genel kurula katılanlara teşekkür etti. Kümede kalma mücadelesi veren bir takımı alıp şampiyon yaptıklarını hatırlatan Maden, "Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Artık yeni dönemde yeni hedeflerimiz var. Bu da her zaman ileriye, yukarıya oynayan bir Hatayspor yaratmak. Bunu da kurumsal olarak güçlenerek yapmayı planlıyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Kulübün kurumsal yapısını güçlü kılmak için birçok adım attıklarını ifade eden Maden, şöyle devam etti, "Hatay Store mağazamızın açılışından futbol okullarına, stat modernizasyonundan Passolig’e kadar birçok yenilik yaptık. Yeni borçlanma yapmadan mevcut borçları ödedik. Şu anda futbolcuların herhangi bir alacağı yok. Her kulüp gibi bizim de bazı borçlarımız var. Ancak bunları planlarımız dahilinde ödüyoruz. Kamp öncesi futbolcularımıza tüm alacaklarını ödedik. Yeni sezonda da taraftarımızı mutlu edecek ve başarı sağlayacak kadro kurmak için hem sportif direktörümüz hem de yöneticilerimiz çok çalışıyor. Hataysporun bundan sonraki hedefi Süper Ligdir" diye konuştu.

HATAYSPORUN YENİ YÖNETİMİ

Başkan Mehmet Madenin konuşmasının ardından Hataysporun yeni yönetimi tanıtıldı. Bordo beyazlıların yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Mehmet Maden, Adnan Ağır, Aydın Toksöz, Cengiz Kanaldı, Mustafa Özat, Ali Gök, Ender Yardımcı, Fadi Sayek, F. Serdar Özal, İ. Edhem Sunar, Lütfullah Bakır, Mehmet Bozkurt, M. Cihan Önal, M.Hikmet Özgün, M.Sabit Karadeniz, Mehmet Savaş, Mithat Baklacı, Rahmi Vardı, Talat Kendir.

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