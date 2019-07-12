Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Yarım kalan işi bitirmek istiyoruz

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatayspor'da, teknik direktör İlhan Palut, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren İlhan Palut, "Kamp çalışmalarımıza 1 Temmuz'da Hatay'da başladık. 3 Temmuz'da oyuncularımız katıldı. 8 Temmuz itibarıyla da burada başladık. Bugün 3'üncü günümüz. Hava şartları futbol için gayet elverişli. Bunun yanında, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki saha zeminleri tatmin edici. Çalışma şartlarından memnunuz, güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR AYNI HEDEF İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Geçen yıl son maçta kaçırılan Süper Lig biletinin herkeste hayal kırıklığı yarattığını dile getiren Palut, "Tabii ki hayal kırıklığı oldu. Hepimiz Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorduk ama futbolda bu var; penaltılarla kaybettik. Ben bunu üzerimizden attığımızı düşünüyorum. İki seçeneğimiz var; İlk seçenek, geçen sene Süper Lig'i nasıl kaçırdık diye konuşup, hayıflanmak, anıları tazelemek. Diğer seçenek ise tekrar bu hedef için mücadele etmek, çalışmak, inanmak. Biz 2'nci seçeneğe odaklandık. Şu anda oyuncularımız sadece çalışıyor, takım bütünlüğümüz oluştuktan sonra mental anlamda da hedefe kilitlenme noktasında da daha konsantre olacağımızı düşünüyorum. Hep en iyisini yapmaya çalışacak, kapasitemizin yüzde 100'ünü kullanmaya çalışacağız. Nihai hedef belirlememiz için takım kurup transferleri tamamlamamız, 23-24 kişilik kadromuzu oluşturmamız gerekiyor. Ona göre hedefimizi belirleyeceğiz ama her şartta biz en iyisini yapmaya çalışacağız. O da inşallah şampiyonluk olur" diye konuştu.

"BEŞ TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Takıma beş transfer yapmak istediklerini belirten başarılı teknik adam, "Bir sağ bek, iki orta saha, bir kanat, bir forvet oyuncusu alacağız, tabii bunlar Mirkan ve Caner'in devam ettiğini düşündüğümüzdeki sayıları ona göre söylüyorum, beş transfere daha ihtiyacımız var. Şu aşamaya kadar bir transfer yapamadık ama en geç 2'nci etap kampımıza, 22 Temmuz'a kadar takım kadromuzu tamamlamayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"MİRKAN VE CANER KALACAK"

Mirkan ve Caner'in yeni sezonda da Hatayspor'da olmalarını istediklerini belirten İlhan Palut, "Tabii transfer süreci ama Mirkan ve Caner'in bir iki gün içerisinde kampımıza katılacağı gibi bir görüntü ve görüşmeler var. Biz de aramızda olmalarını çok istiyoruz, bu hedefe giderken onlara ihtiyacımız var. Onlar da burada olmak istiyor. Herhalde belli noktalara da gelindi, ufak tefek ayrıntılar da sonuçlandıktan sonra bizimle beraber çalışmalara katılırlar" şeklinde konuştu.

"YARIM KALAN İŞİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Başka takımlardan teklif almasına rağmen Hatayspor'da kalma nedenlerine değinen Palut, "İki nedeni var, bunu hep söylüyorum; biri sportif nedenler, biri de duygusal nedenler. Bu takımda yarım kalan işimizi daha çok mücadele ederek, üstüne koyarak tamamlayabileceğimizi, sportif anlamda başarabileceğimiz hedefler olduğunu düşündük. Bu sportif manada bizim Hatayspor'la devam etmemizin nedeniydi. Duygusal manada da zaten altyapısından yetiştiğimiz bir kulüp. İki buçuk yıllık teknik direktörlük kariyerimize başlama şansını veren ve bu sürede gerçekten bizi destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan taraftarına kadar bir camia var. Biz de ilk fırsatta terk edip gitmek istemedik. Bir sene daha mücadeleye devam etmek istedik" dedi.

"KARİYERİM İÇİN UZUN SÜRELİ HEDEFLERE TAKILMIYORUM"

Teknik direktörlük kariyerindeki planlarıyla ilgili de Palut, "Hatayspor için düşündüğümün en iyisini istiyorum kendim için ama çok uzun süreli hedeflere takılmak istemiyorum. Şu anda kısa süreli hedefimiz Hatayspor'u bir üst lige çıkarmak. Zaten kısa süreli hedefleri başardığımız zaman bizi adım adım kendi hedeflerimize ulaştırıyor. Kendim için bu iş nerede iyi yapılıyorsa, neresi en iyisiyse ben de o hedefte çalışmalarımı sürdürüyorum. Öncelik Hatayspor'u hedefine ulaştırmak daha sonra da kendi kariyerimde gelebileceğim en iyi noktaya gelmek" değerlendirmesinde bulundu.

Hatayspor'un kalecisi Akın Alkan: 'Hedefimiz bu sene de şampiyonluk'

Hatayspor'un geçtiğimiz yılki başarısında önemli pay sahibi oyunculardan biri olan kaleci Akın Alkan, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi bu sene de değişmediğini söyleyen Alkan, "Geçen sene de hedefimiz şampiyonluktu, bu sene de şampiyonluk. Ama geçen sene lige biraz geç adapte olduk. Bu sene daha çok konsantre olacağız, daha çok isteyeceğiz. Ligi biraz daha iyi tanıyoruz, lige biraz daha ısındık, diyelim. Şampiyonluk yolundaki çalışmalarımıza startı verdik. Hocamız da takımda kaldı, oyuncularımız da kalmaya devam ediyor. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



"TAKIM İÇERİSİNDE HAVAMIZ KOLAY KOLAY BOZULMAZ"



Takım içindeki atmosferin çok iyi olduğunu vurgulayan Akın Alkan, "Bizim havamız dışarıdan göründüğü gibi. Her zaman neşeli, her zaman saygılıyız, hepimiz çalışmayı seviyoruz. Havamız kolay kolay bozulmaz, lige de bunu yansıtacağımızı düşünüyorum. Takım olarak hedefimiz şampiyon olmak. Ben de kaleci olduğum için yine en az gol yiyen kaleci olursam tekrar, benim için güzel bir başarı olur. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!