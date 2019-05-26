Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut kimdir?
Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör olarak görev alan İlhan Palut'un kim olduğu ve hayatına ilişkin bilgiler, maçın ardından merak konusu oldu. Sporseverler, başarılı teknik adamın biyografisini araştırmaya başladı. Peki, İlhan Palut kimdir? İşte, Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un hayatı ile ilgili bilgiler.
Adana Demirspor ile karşılaşan Hatayspor, rakibini yenerek, Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında adını finale yazdırdı. Mücadelenin ardından Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, özellikle sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, İlhan Palut'un hayatı ile ilgili merak edilenler...
12 Kasım 1976 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1997 yılında Hatayspor'da başlayan İlhan Palut, 2004'de ara transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer oldu.
2006 yılında tekrar memleketinin takımı Hatayspor'a dönen İlhan Palut, 2007'de Çorumspor'a transfer oldu. Oyuncu olarak aktif futbol kariyerini ise 2009'da tekrar transfer olduğu Hatayspor'da sonlandırdı.
Oyunculuktan sonra Kırıkhanspor'da antrenör olarak görev alan İlhan Palut, 2012'de Hatayspor'un alt yapısında antrenör oldu.
Bir dönem Ümraniyespor'da da antrenör olarak görev alan Palut, Hatayspor'da 2016'da sportif direktör, 1 Şubat 2017'den itibaren ise teknik direktör olarak görev yapmaya başladı.
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