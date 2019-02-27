Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geri dönüşün sırrını açıkladı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geri dönüşün sırrını açıkladı!
GeriFutbol Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geri dönüşün sırrını açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.02.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geri dönüşün sırrını açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geri dönüşün sırrını açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ı sahasında 4-2 yenmesine karşın, ilk maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle yarı final biletini rakibine kaptıran Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İlhan Palut, ilk maçta aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından tur şanslarının azaldığını dile getirerek, "Biz maçtan önce, 'Atacağımız 1 gol, bizi hem inanç hem konsantrasyon hem de iştah olarak turun içine daha çok sokacaktır.' diye düşünerek planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Palut, planlarını atacakları gol üzerine kurduklarını ancak 2-0 geriye düştüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti :

"Bu plan ters işledi ve gol yedik. Bu nedenle 4 gol atmamız gereken bir durum oluştu. Devre arasında oyuncularımıza, skordan bağımsız olarak iyi mücadele etmelerini, turu ve kaç gole ihtiyacımız olduğunu düşünmeden sahaya kendi futbolları yansıtmalarını istedik. Bu noktada ikinci yarıya başladık ama bir gol daha yedik ve 2-0 mağlup duruma düştük. Buna karşın oyun disiplininden kopmadık. Gerçekten oyuncularım büyük karakter ortaya koydular. Galatasaray gibi bir takıma karşı, turun gittiği düşünülen yerde kısa sürede 4 gol atmayı başardılar ki bunu sadece söylemesi kolay, gerisi kolay değil. Gönül isterdi ki bu noktaya getirdiğimiz karşılaşmayı, 1 gol daha atarak taçlandıralım ama kupa maceramız buraya kadar. Kupa maçlarımızda Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e karşı bizlere yoğun destek veren, gerçekten şehire bir bayram havası yaşatan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Palut, rotasyon dolayısıyla ligde şans vermediği ancak bugün sahaya sürdüğü oyuncularını, sarı-kırmızılı rakipleri karşısında gösterilen performanstan dolayı da tebrik etti.

Hatayspor 4 golle geri döndü ama Galatasaray turladı
Hatayspor 4 golle geri döndü ama Galatasaray turladı!

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Fatih Terim ise mücadelenin ardından bu açıklamayı yaptı...

"İyi bir ders oldu"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, 4-2 kaybedip tur atladıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Terim, "Yedek futbolcularımız ne zaman bu fırsatı yakalasalar bunu iyi değerlendirmeliler" dedi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den açıklama!

Transferde sıcak gelişme! F.Bahçe...

Geliş tarihi belli oldu! Golcü...