Hatayspor Siirt İl Özel İdare maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor Siirt Özel İdare maçı ile heyecan devam ediyor. Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor Siirt İl Özel İdare maçı, bir üst tur için belirleyici olacak. Peki, Hatayspor Siirt İl Özel İdare maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Hatayspor Siirt İl Özel İdare maçı ile bir üst tur için mücadele devam ediyor. Zeminin hazır olmaması dolayısıyla karşılaşmayı Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynayacak olan Hatayspor, BAL takımı Siirt İl Özel İdare ile sahaya çıkacak. Peki, Hatayspor Siirt İl Özel İdare maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar
HATAYSPOR SİİRT İL ÖZEL İDARE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Hatayspor, Siirt İl Özel İdare ile karşılaşacak. 26 Eylül Perşembe günü saat 14.30'da oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
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