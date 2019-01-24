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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.01.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Hatayspor M.Başakşehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Hatayspor M.Başakşehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş mücadelesinde Hatayspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İlk maçı 1-0 kaybeden Bordo Beyazlı ekip, bu kez kendi evinde galibiyet şansı arayacak. Peki, Hatayspor M. Başakşehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden Hatayspor ve M. Başakşehirspor hakkında bazı bilgiler

Hatayspor Medipol Başakşehirspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in liderlik koltuğunda oturan M. Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Hatayspor, tur için varını yoğunu sahaya koyacak. Peki, Hatayspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HATAYSPOR M. BAŞAKŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. maçında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 24 Ocak Perşembe günü saat 13.00'da başlayacak olan karşılaşma, A Spor kanalından canlı izlenebilecek. Özgür Yankaya'nın yöneteceği karşılaşmada, Erdinç Sezertam ve Mustafa Savranlar yardımcılıkları üstlenecek.

HATAYSPOR MAÇA HAZIR

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında bugün Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yapıp, çok iyi mücadele ederek iyi futbol oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Hatay ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.
Palut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hazırlıklarını hiç ara vermeden devam ettirdiklerini belirtti.

Medipol Başakşehir ile oynayacakları müsabakanın son antrenmanını yaptıklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir ile oynadığımız ilk karşılaşmada aldığımız 1-0'lık mağlubiyet, ikinci maç için her şeye gebe bir sonuç oldu. İlk maçta olduğu gibi elimizden geleni yine yapacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz, iyi futbol oynamaya çalışacağız, ondan sonra çıkacak sonuca razı olacağız. Şehir kupa maçı için heyecanlı. Yıllardır büyük bir takımı şehrimizde ağırlamanın özlemini çekiyoruz. Bu açıdan da bence keyifli bir maç olacak. Önemli oyuncuları var Medipol Başakşehir'in. İyi bir takım ama biz de onlara saygı duyarak, sahaya da teslim olmak için çıkmayarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Palut, ligde de her maçın önemli ve kendileri için final havasında olduğunun altını çizerek, "Bu hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacağız. Rakibi analiz edip, en ciddi şekilde maça çıkıp, karşılaşmada galip gelip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.
Palut ayrıca, transfer çalışmalarının devam ettiğini, özellikle orta saha ve forvet arayışlarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaleci Akın Alkan ise hedeflerinin kupada tur atlamak ve ondan sonra da ligdeki çıkışlarını devam ettirmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, bugün saat 13.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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