Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı'ya pet şişe atıldı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u evinde 2-0 yenerken maçta istenmeyen bir olay yaşandı.
Galatasaraylı Fernando'nun aşırtmasını ceza sahası dışında eliyle kesen Ömer Alıcı, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.
34 yaşındaki file bekçisi oyundan çıkarken tribünden atılan pet şişe kafasına isabet etti.
41. dakikada sahayı terk eden tecrübeli kaleci, ciddi bir yaralanmaya maruz kalmadı.
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