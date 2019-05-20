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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.05.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Hatayspor için bağış kampanyası başladı

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Hatayspor için bağış kampanyası başladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hatayspor’a yardım kampanyası başlattıklarını ve herkesin maddi gücüne göre yardım yapmasını beklediğini belirtti.

Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Salonu’ndan yapılan toplantıda konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Play-off yarı final maçları öncesinde Hatayspor’a sahip çıkılıp destek verilirse takımın Süper Lig’e çıkacağına inandığını söyledi. Doğan, Süper Lig yolunda şehrin heyecanlı ve beklenti içerisinde olduğunu ancak takıma sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Bilindiği üzere Hatayspor olarak Süper Lig'e çıkmak için Play-off mücadelesi yapacağız. Yarı finalde ilk olarak çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağız, pazar günü de onlar bize gelecekler, galibi de 30 Mayıs itibari ile final oynayarak Süper Lig’e çıkacak üçüncü takım olacak. Biz ligi üçüncü olarak tamamladık, biraz sıkı tutsaydık belki ilk iki de bitirme şansımız vardı ama netice böyle tecelli etti. Artık bundan sonra Play-off oynayıp sonucu belirleyeceğiz. Takıma güveniyoruz ve Hatay ilk defa böyle bir netice aldı. Ciddi anlamda başarı elde etti takımımız. Futbolcular, yöneticiler çok heyecanlı. Şehirde de böyle beklenti var ama şehrin de takıma sahip çıkması lazım. Hem sezonu kapatırken, hem yeni sezonun hazırlıklarını yaparken böyle bir toplantı ile kamuoyunu bilgilendirelim istedik ve bir yardım kampanyası daha doğrusu Hatayspor’a, Hataylıların sahip çıkması adına ne yapabiliriz hususunu konuşmak üzere bir araya geldik. Hatay’da bir gelenek var, ticaret odalarından, organize sanayilerinden, iş adamlarından bugüne kadar yardım talep edilmiş, onlar da imkanları ölçüsünde destek çıkmışlar ama biz bugün bütün halka yaymak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan güçleri oranında takıma sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bugün sahip çıkılır, destek verilirse bu takımı motive edecektir. Bizler il yöneticileri olarak takıma destek çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız az çok demeden gönüllerinden ne kopuyorsa, belge karşılığında takıma yatırsınlar. Elde edilen gelirlerle de takımı hem şimdi hem de gelecek için iyi hazırlayalım” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise Hatay’ın futbol anlamında adından söz ettirdiğini, Hatayspor’un geçmişten kalan borcu olmadığını belirterek, “Hatay tarih, kültür, medeniyet şehri ama son yıllarda spor anlamında da kendimizden söz ettiren bir şehir olduk. Birçok branşta başarılı olduk ama en çok bunlar içerisinde futbol söz konusu. İlk defa geçen sene 1. Lig’e çıkma başarısı gösteren Hatayspor, Süper Lig’e çıkma konusunda bu sene de en ihtimali yüksek takım olarak görülüyor. Özellikle bu 7.5 yıllık savaş döneminde sığlaşan ekonomiden dolayı küçük esnafımızın bu konuda büyük beklentileri var. Futbolda Süper Lig’de olmak o şehre bereket yağması demek. Esnafımıza gelecek misafir takımın taraftarları, bizim taraftarlarımız Hatay’a büyük bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Şu anda yarı finaldeyiz ve karşımızda ekonomik anlamda güçlü bir takım var. Bizim de buraya diri ve motive çıkabilmemiz için futbolcularımızın beklentileri var ve bizim de onlara vermemiz gereken prim ve borçlarımız var. Bizi şampiyon yapacak ekonomik desteği de gücü yettiği kadar destek verebilecek hemşehrilerimizden bekliyoruz. Hatay’ı ve Hatayspor’u sevenlerden destek olmalarını bekliyoruz. 4 yıl önce borçlu aldığımız takımımızın geçmişten kalan hiç borcu yoktur. Şu anda maç başları, transfer taksitleri ve 3 maçın primleri var, onun dışında kimseye borcumuz yok. Hatayspor’a gelen para, Hatayspor’un menfaati doğrultusunda harcanıyor” diye konuştu.

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