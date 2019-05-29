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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı

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Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı

Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükselerek tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alma şansına yaklaşan Hatayspor için başlatılan destek kampanyasında 9 günde 2 milyon 560 bin lira toplandı.

Hatay Valiliği tarafından takıma destek amacıyla 20 Mayıs'ta başlatılan maddi destek çağrısı sonrası kentten çeşitli kişilerce bağışta bulunuldu.

Şu ana kadar 470 kişinin bağışla destekte bulunduğu kampanya kapsamında 9 günde 2 milyon 560 bin lira toplandı.
Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, Hatayspor Kulübü Derneğinin QNB Finansbank Antakya Çarşı Şubesi'ndeki, "TR31 0011 1000 0000 0083 0026 56" IBAN nolu hesabına bağışta bulunabileceği aktarıldı.

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Kentte büyük heyecan yaşanıyor

Öte yandan, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında yarın saat 21.45'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off final maçı için Hatay'da da hazırlıklar yapılıyor.

Bazı taraftarlar karşılaşmayı statta izlemek için İstanbul'a gitmeyi planlarken, gitmeyi imkanı olmayanlar için de kent merkezinde ve ilçelerde dev ekranlar kurulacak.

Maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkacak olan bordo-beyazlı takım için tüm kentte büyük heyecan yaşanıyor.

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Hatayspor için 2 milyon 560 bin lira toplandı

Hatayspor-Adana Demirspor maçına doğruSpor Toto 1. Lig'de Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak play-off yarı final rövanş karşılaşmasının biletleri kısa sürede tükendi.
daha fazla video için

 

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