Hatayspor hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Teknik Direktör İlhan Palut nezaretinde yeni sezon hazırlıklarına devam Hatayspor sabah ve akşam olmak üzere günde iki idman gerçekleştiriyor.
Hatayspor, 26 Temmuz’da 2. Lig takımlarından Anadolu Selçukluspor ile 29 Temmuz’da Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor’la karşılaşacak.
Erzurum’daki kampta ilk olarak Kayserispor’la karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Hatayspor, Elazığspor’u da 1-0 yenmişti.
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