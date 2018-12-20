Hatayspor, Gençlerbirliği'ni kupa dışına itti!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Hatayspor, bu skorla adını son 16 turuna yazdırdı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemal Alpay, Cem Özbay
Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Karim Samb (Dk. 74 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Korkishko, Sadi Karaduman (Dk. 32 Yılmaz Özeren), Maiga, Sinan Kurumuş, Özgür Kazar
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Arnason, Bady, Canberk Aydın (Dk. 71 Metehan Mert), Mahmut Boz, Matei (Dk. 75 Cengizhan Akgün), Rahmetullah Berişbek, Jailton, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Emre Gündoğdu)
Goller: Dk. 37 Sinan Kurumuş, Dk. 49 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Bekir Yılmaz, Dk. 55 Emre Gündoğdu, Dk. 72 Arnason (Gençlerbirliği), Dk. 67 Karim Samb (Hatayspor)
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