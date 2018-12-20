Hatayspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Hatayspor Gençlerbirliği maçı ile Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselecek olan bir takım daha belirlenmiş olacak. Daha önce Gençlerbirliği ile 16 kez karşılaşan Hatayspor, bu mücadelelerin 5'inden galibiyetle ayrılırken, kendi evinde ise hiç maç kaybetmedi. Peki, Hatayspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Hatayspor, Gençlerbirliği karşısında tur şansı arayacak. Antakya Atatürk Stadyumu'nda Ankara ekibiyle tur mücadelesine girecek olan Hatayspor, formda olan rakibini mağlup edebilmek için en iyi 11'i ile sahaya çıkacak. Peki, Hatayspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
HATAYSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Hatayspor, Türkiye Kupası Son 16 Turu için Gençlerbirliği'ni sahasında ağırlayacak. 20 Aralık Perşembe günü saat 13.00'da oynanacak olan mücadele A Spor kanalından canlı yayınlanacak.
1. Ligde ise sezonun ilk yarısının son hafta maç programı şöyle olacak:
Yarın:
19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
22 Aralık Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)
23 Aralık Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Aralık Pazartesi:
19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)
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