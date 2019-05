Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman? Bilet fiyatları ne kadar?

Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı için bilet fiyatları için futbolseverlerin araştırması devam ediyor. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı, İstanbul Başakşehir Stadyumu'nda canlı izlenebilecek. Peki, Gazişehir Gaziantep maçı biletleri nereden satın alınabilecek? İşte, bilet fiyatları ve detaylı bilgiler

HATAYSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI İÇİN BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?

Passolig sistemi üzerinden satın alınabilecek olan biletler, passo.com.tr üzerinden satın alınabilecek. Biletlerin bugün satışa çıkması bekleniyor.

HATAYSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'e yükselme maçında Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep FK, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sport Max 1 kanalından canlı izlenebilecek.

"BU ŞEHİR HER ŞEYE LAYIK"

Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükselen ve Gazişehir Gaziantep karşısında son Spor Toto Süper Lig biletini almaya çalışacak olan Hatayspor'un yönetim kurulu üyesi Mithat Baklacı, "Artık her şey teknik ekip ve futbolcuların elinde. Onlara güveniyoruz. Bu şehir her şeye layık." dedi.



Baklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyerek finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Adeta rüya gibi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarının altını çizen Baklacı, "Yüreklerini ortaya koyan, cesur, karakterli, şahsiyetli oyunculardan kurulu bir takım Hatayspor. Başta teknik direktör İlhan Palut'u, teknik kadroyu, yönetimi ve futbolcuları kutluyorum." dedi.

Baklacı, sezon başında play-off hedefiyle yola çıktıklarını anlatarak, "Amacımız play-off yarışında olacak bir yerde bulunmaktı. Allah'a şükürler olsun ki amacımızın çok üstünde bir yere ulaştık ve play-off finaline kaldık. Artık her şey teknik ekip ve futbolcuların elinde. Onlara güveniyoruz. Bu şehir her şeye layık." diye konuştu.



Baklacı, Gazişehir Gaziantep karşında oynayacakları ve Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final maçının güzel geçmesi, hak edenin kazanması temennisinde bulundu.



HAKEM CÜNEYT ÇAKIR

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen