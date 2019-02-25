Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçlarında heyecan başlıyor. Bu kapsamda yapılacak Hatayspor Galatasaray maçında dair detaylar, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final bileti alacak takımı belirleyecek Hatayspor Galatasaray maçına ilişkin tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi maç gününe kısa bir süre kala vatandaşlarca araştırılıyor, İşte, Hatayspor Galatasaray maçına dair ayrıntılar...
Galatasaray, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olacak. İlk maçı 2-0 kazanan Galatasaray'da hedef yarı finale yükselmek.
27 Şubat Çarşamba günü oynanacak maç, Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14:00'da başlayacak. Bu önemli karşılaşma ASPOR ekranlarında canlı yayınlanacak. Öte yandan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
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