Hatayspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Hatayspor, TFF 1. Lig 4. Hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Daha önce 4 kez karşılaştığı Fatih Karagümrük karşısında galibiyet elde edemeyen Hatayspor, bir ilki başarabilmek ve hanesine 3 puan yazdırabilmek için sahada olacak. Peki, Hatayspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Hatayspor, Osmanlı Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maç eksiğiyle 4'üncü sırayı Hatayspor ile paylaşan Fatih Karagümrük, bu maçtan galip ayrılması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Peki, Hatayspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
HATAYSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'in 4. Hafta mücadelesinde Hatayspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 16 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Hatayspor'un sonraki hafta maçları;
|T1L
|22.09
|Akhisarspor
|v
|Hatayspor
|T1L
|29.09
|Hatayspor
|v
|Eskişehirspor
Karagümrük'ün sonraki iki hafta maçları;
|T1L
|22.09
|Giresunspor
|v
|Karagümrük
|T1L
|29.09
|Karagümrük
|v
|Akhisarspor
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle