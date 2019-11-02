Hatayspor evinde hata yapmadı! Altay'ı 3-2 yendi...
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor, sahasında Altay'ı 3-2 yendi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız
Hatayspor: Akın Alkan, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 86 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 74 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 79 Bokila), Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Altay: Emre Koyuncu, Deniz Vural (Dk. 68 Yılmaz Özeren), Kappel, Tavares (Dk. 78 Oğuz Han Aynaoğlu), Tatos (Dk. 46 Leandrinho), Putsila, Paixao, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu
Goller: Dk. 43 Alican Özfesli, Dk. 62 Mirkan Aydın, Dk. 64 Furkan Şeker (Hatayspor), Dk. 56 Deniz Vural, Dk. 83 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 55 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 72 Putsila (Altay)
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