Hatayspor evinde Gençlerbirliği'ni rahat geçti
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında lider Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Hüsnü Emre Çelimli
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 89 Mirkan Aydın), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 76 Korkishko)
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan (Dk. 79 Bekir Yılmaz), Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek), Mert Nobre, Luccas Claro, Deniz Yılmaz (Dk. 68 Jailton), Selçuk Şahin, Alper Uludağ
Goller: Dk. 17 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 30 Mesut Çaytemel, Dk. 71 Hamza Gür, Dk. 90+4 Mirkan Aydın (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 28 Alper Uludağ, Dk. 45 1 Ahmet Oğuz ve Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 56 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90 Mirkan Aydın, Dk. 90+3 Korkishko (Hatayspor)
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