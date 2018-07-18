Hatayspor, Elazığspor ile hazırlık maçı yapacak
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Hatayspor, yarın Elazığspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da yaptığı kamp ile sürdürüyor. Hatay temsilcisi, kamp döneminin ikinci hazırlık maçında 19 Temmuz Perşembe günü Elazığspor ile karşı karşıya gelecek.
İlk hazırlık maçını Süper Lig temsilcisi Kayserispor ile yapan ve rakibi ile 1-1 berabere kalan bordo-beyazlı ekipte Teknik Direktör İlhan Palut, hazırlık maçlarının takımın eksiklerini görmek ve bunları iyileştirmek adına önem taşıdığını söyledi.
Bordo-beyaz renklere sahip iki takımının karşılaşacağı mücadele yarın 17.30’da başlayacak.
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