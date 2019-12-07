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Futbol
AA
07.12.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Hatayspor, Boluspor karşısında zorlanmadı! 3-0...

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Hatayspor, Boluspor karşısında zorlanmadı! 3-0...

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Barbosa), Rayane, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 81 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel (Dk. 86 Quali), Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 62 Gökhan Sazdağı), Poepon, Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer, Dodo (Dk. 46 Melih Okutan), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk.46 Bilal Kısa), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt

Goller: Dk. 35 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 65 ve 90+1 Hamza Gür (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Batuhan Altıntaş, Dk. 34 Hayrullah Bilazer (Boluspor)

 

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Hatayspor, Boluspor karşısında zorlanmadı 3-0...

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