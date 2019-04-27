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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Hatayspor - Adanaspor: 4-1

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Hatayspor - Adanaspor: 4-1

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Hatayspor, sahasında Adanaspor'u 4-1 yendi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş , Burak Cansız , Cemil Tunç

Hatayspor: Akın , Kubilay , Selim Ilgaz (Tom Silva dk. 68 ), Gökhan Karadeniz , Mesut , Mirkan (Hamza Gür dk. 59 ), Bakary Nimaga , Sadi Karaduman , Yusuf Abdioğlu , Murat Paluli (Yasin Güreler dk. 85 ?), Caner Hüseyin
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Dmytro Korkıshko, Hamidou Maiga
Teknik Direktör: İlhan Palut

Adanaspor: Karacic , Göksu , Veli , Hakan , Robert (Ahmet Dereli dk. 64 ), Furkan , Bagayoko , Özkan , Gökhan Sazdağı (Andaç Güleryüz dk. 79 ), Abdukadir , Eren (Anıl Taşdemir dk. 83 ?)
Yedekler: İrfan Can, Enes Yasin, Bumba Vasile, Famoussa Kone
Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Bakary Nimaga (dk. 8), Mesut Çaytemel (dk. 67), Hamza Gür (dk. 78), Tom Silva (dk. 81)(Hatayspor), Abdülkadir Özdemir, Veli Kızılkaya (dk. 36) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Hakan Barış (dk. 71) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Bakary Nimaga, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın, Tom Silva (Hatayspor), Veli Kızılkaya (Adanaspor)

Hatayspor - Adanaspor: 4-1

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Caner’in yerden ortasında Nimaga’nın dokunuşu, Hatayspor öne geçti. 1-0

36. dakikada korner sonrası paslaşmalarda topla buluşan Abdülkadir Özdemir’in sert ve düzgün vuruşunda Adanaspor skoru dengeledi. 1-1

67. dakikada Mesut Çaytemel’in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, top ağlarla buluştu. 2-1

71. dakikada Adanasporlu Hakan Barış 38 ve 71. dakikada yediği sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

78. dakikada Gökhan Karadeniz’in pasında topla buluşan Hamza Gür sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

81. dakikada ceza sahası içine topla buluşan Tom Silva meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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