Hatayspor Adana Demirspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk finalist...
Hatayspor Adana Demirspor maçı için artık nefesler tutuldu. Birbirine sınırı bulunan iki şehrin takımı, Spor Toto Süper Lig'e çıkabilmek için oynayacağı Play Off mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda oynayan ve 0-0 gibi bir skorla geri dönen Hatayspor, bu kez kendi evinde, taraftarı önünde Adana Demirspor'u devirebilmenin hesaplarını yapacak. Peki, Hatayspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, bölge halkı ve birçok futbolseverin yakından takip edeceği karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Adana Demirspor'u sahasında konuk edecek olan Hatayspor, galibiyet için mücadelesini ortaya koyacak. Adana Demirspor ile oynadığı son 17 maçta hiç galibiyet elde edemeyen Hatayspor, bu kez bir ilki başararak, finale çıkmanın hesabını yapacak. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Hatayspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, her iki takım hakkında detaylı bilgiler
HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Spor Toto 1. Lig Play Off rövanş mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. 26 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports Max 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakam Yemişken yardımcılıkları üstlenecek.
İlk maçta, sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kalan mavi-lacivertliler, rakibine üstünlük kurarak play-off finali bileti almak istiyor.
1994-1995 sezonundan bu yana Süper Lig'e çıkamayan Adana Demirspor, bu sezon taraftarının bu hasretini sona erdirmeyi amaçlıyor.
Öte yandan, deplasmana gidemeyen taraftarlar için Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Meydanı'na sinevizyon kurulacak ve Hatayspor maçının izlenmesi sağlanacak.
TARAFTAR TESİSLERE ÇIKARTMA YAPTI
Hataysporlu taraftarlar Adana Demirspor maçı öncesi meşaleler ve bayrakları ile birlikte tesislere gelerek takıma destek oldu. Yaklaşık 500 kişilik bir taraftar grubu akşam saatlerinde marşlar, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde takımına moral verdi. Hatayspor futbolcuları ve teknik heyeti, taraftarın arasına inerek heyecana ortak oldular.
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