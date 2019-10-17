Hatay Büyükşehir evinde güldü!
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i sahasında 79-71 yendi.
Öte yandan maç skorbord arızası dolayısıyla yaklaşık 1 saat 15 dakika geç başladı.
Salon: Antakya
Hakemler: Zoron Mitrovski (Makedonya), Charalampos Karakatssounis (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 3, Gajic 18, Peters 17, Magarity 15, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdulkader 23, Tuğba Oral
Tsmoki-Minsk: Vabishchevich 13, Murauskaya 8, Rybalka, Theriot 7, Stsiapanava, Hasper 21, Chidom 14, Bartakova 8
1. Periyot: 18-24
Devre: 34-45
3. Periyot: 61-56
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