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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
31.01.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 4 ayrılık!

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Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 4 ayrılık!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'un basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, oyuncular Alexis Jones, Glory Johnson, Courtney Paris ve Hind Ben Abdelkader ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Serhat Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 sezondur Hatay'ın ismini her zaman en üste yazdırmak için son derece ciddi ve disiplinli çalıştıklarını belirtti.

Yeni sezonda yine iyi basketbol oynayarak izleyenlere keyif verme ve her platformda final hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alexis Jones ve Glory Johnson'ın performansları beklentilerimizin çok altında kaldı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Daha sonraki dönemde takım kaptanı Courtney Paris'in formsuzluğu ve isteksizliği, aynı şekilde Hind Ben Abdelkader'in kulübümüzle olan bağlarının zayıflaması oynadığımız TTT Riga maçında açıkça çok üst seviyelere ulaştı. Şunu da belirtmek isterim ki bu saydığım oyuncular en yüksek kontratlı oyuncularımız. Riga'ya kadarki dönemde onları kazanmak için biz kulüp olarak her şeyi yaptık. Ancak Riga yenilgisinden sonra onları tekrar kazanmanın mümkün olmadığını gördük. Teknik heyetle istişare ederek bu iki oyuncuyla da yollarımızı vakit kaybetmeden ayırmamız gerektiğine karar verdik."

Bayraktar, TTT Riga maçı öncesi sadece Paris'in 25 günlük, Ben Abdelkader'in ise 1,5 aylık bir maaş gecikmesi olduğunu aktararak, ayrılıklarda finansal konuların ön plana çıkartıldığını ancak bunun doğru olmadığını kaydetti.
Hatay'ı sahiplenen oyuncularla yollarına devam ettiklerini belirten Bayraktar, sporda kazanmanın da kaybetmenin de olduğunu ancak Hatay'ın ismine kimsenin leke süremeyeceğini vurguladı.

Transfer konusunda bir yabancı haklarının kaldığını belirten Bayraktar, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş ile yaptığımız görüşmelerde takıma bir takviye yapmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda doğru kararlar almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

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