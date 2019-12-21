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Basketbol
AA
21.12.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 96

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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 96

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 96-73 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Alican Alıcı

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 9, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 22, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 5, Ben Abdelkader 31, Melike Tuğba Oral 3

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Melis Uçar, İrem Naz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 8, Ivashchanka, Gizem Sezer 2, Adams 37, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç, Prince 21, Dikaioulaku 24

1.Periyot: 24-21
Devre: 33-48
3.Periyot: 54-70

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Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 96


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