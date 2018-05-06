Hatay Büyükşehir Belediye Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda saat kaçta?
Hatay Büyükşehir Belediye Fenerbahçe basket maçı ile Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Final mücadelesinin avantajlı takımı belli olacak. İlk maçı evinde 58-73 kaybeden Hatay Büyükşehir Belediye, yine evinde oynayacağı ikinci maçta Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadele verecek. Peki, Hatay Büyükşehir Belediye Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Son haftaların formda takımı Fenerbahçe, yarı final ikinci mücadelesinde Hatay BŞB ile mücadele edecek. Aralarında oynadıkları son 20 maçın 17'sini kazanan Sarı Lacivertliler, rakibi karşısına ilk maçın üstünlüğü ile çıkıyor. Peki, Hatay BŞB Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
HATAY BŞB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Yarı Finali ikinci karşılaşmasında Hatay BŞB, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 6 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
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