Hatay BŞB'den videolu çağrı!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni 3. sırada bitirerek play-off’lara katılmayı hak kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, taraftarını tribüne davet etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 20 galibiyet 6 mağlubiyet alarak 46 puanla 3. sırada tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray’la oynanacak ilk play-off maçı öncesi taraftarını tribüne davet etti.
Kulübün resmi sayfalarından paylaşılan videoda, 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.30’da oynanacak mücadeleye Hataylı basketbolseverleri davet edildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle