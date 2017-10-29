'Hata yaptığını, hatadan dönerek gösterdi! Tudor...'

İşte, Uğur Meleke'nin zorlu 90 dakikayla ilgili görüşleri...

Galatasaray’da Latovlevici’nin yedek kalmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Aklın yolu bir. Zaten Tudor’un devrecilik anlayışıyla Karabük’ten devresini bir anda 11’e koymasına başından beri karşı çıktım. Linnes sezona çok iyi başlamıştı ve kesilmesi için hiçbir neden yoktu. Son derece hatalı bir tercihten geç de olsa döndü Hırvat Hoca...

Peki ya Denayer tercihi?

Denayer’ın Serdar’ın önünde tercih edilmesi ise Maicon’la uyumlarıyla ilgili bence. Denayer’la Maicon çok zıt karakterler ve birbirlerini tamamlıyorlar. Maicon ağır, Denayer çabuk. Galatasaray hücuma çıkarken Maicon başını alıp hücuma gitmeyi seviyor, Denayer arkasını süpürüyor. Top rakipteyken de Denayer ilk topa öne çıkıp hamle yapıyor, Maicon ikinci hamleyi bekliyor. Tudor bir stoperdi ve bu işin en iyi uygun partnerle yapılacağını bizden çok daha iyi biliyor. Bence Maicon’la Denayer’ın zıtlığını sevdi.

Trabzon’da da ciddi bir rotasyon var ve Sosa tercih edilmemiş...

Malatya’daki ihanet gibi kırmızısından sonra Sosa’nın yedek oturması kaçınılmazdı. Malatya’da gözüken şuydu: Trabzon’da bazı oyuncular takım için savaşmıyor ve bunların ayrıştırılması lazım. Galatasaray 11’ine baktığımda Çalımbay’ın tam olarak bunları süzebildiğini düşünmüyorum ama sol beke Mustafa Akbaş, orta sahaya Bero takviyeleri doğru. Abdülkadir de kesinlikle 11’de olmalıydı bence.