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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor’dan açıklama
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İHA
25.11.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor’dan açıklama

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Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor’dan açıklama

Rizespor karşılaşmasında rakibi ile girdiği mücadele sakatlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Denizlisporlu Zeki Yavru’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürülmüştü. Yavru’nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, “Rizespor maçında müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Zeki Yavru hastaneden taburcu oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilen futbolcumuz birkaç gün evinde dinlenecek sonrasında takımımızla çalışmalara başlayacak” ifadelerine yer verildi.

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Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor’dan açıklama

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