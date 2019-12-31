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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2019 - 07:45,Son Güncelleme:/

Hasic'ten imza parası ısrarı | Beşiktaş haberleri

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Hasic'ten imza parası ısrarı | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Ajdin Hasic konusunda imza parasını düşürmek için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Spor Arena - İsmail Er | Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, sezon başından bu yana takımla idmanlara çıkan 18 yaşındaki Boşnak futbolcu Ajdin Hasic’i oynatmak istediklerini söyledi.

“2 milyon avro imza parası üzerinden anlaşma yapılmış. biz oyuncunun oynamasını istiyoruz” diyen Erdal Torunoğulları, “2 milyon avroluk rakamın daha aşağı çekilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hasicten imza parası ısrarı | Beşiktaş haberleri

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