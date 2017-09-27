Hasenhüttl: 'Atmosfere karşı kaybettik'

İşte Ralph Hasenhüttl'in açıklamaları;
"Mağlubiyetle ilgili konuşan Ralph Hasenhüttl "Bence atmosfere karşı kaybettik. Bu sadece ikinci Devler Ligi maçımız. İlk yarı bizim için çok zorlu geçti. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Alıştığımız düzenimizi bozdular. Böylesine önemli bir yerde oynamak oyuncularıma ders oldu. Bizim açımızdan iyi oldu" dedi."
Avrupa'da Beşiktaş şov!Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş, bu kez evinde Liepzig'i 2-0 ile geçti ve 2'de 2 yaparak Devler Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Babel ve 43. dakikada Talisca kaydetti.
"Beşiktaş stadındaki atmosferle ilgili sözlerine devam eden Ralph Hasenhüttl, "Avrupa'da tecrübe sahibi olmak istiyoruz ama deplasmanda böyle bir atmosferi ilk kez yaşayınca takım için de iyi olmuyor. Çok genç bir ekibiz. Pozisyonları değerlendiremedik, ama buradan çok ders çıkardık. Kaybettik ama bu bize iyi bir ders oldu" diye konuştu."
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