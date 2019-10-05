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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Hasan Yavuz Bakır: "Taraftarımız takımımıza inansın"

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Hasan Yavuz Bakır: "Taraftarımız takımımıza inansın"

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizepor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 haftada aldıkları sonuçları kendilerine yakıştıramadıklarını söyledi.

Herkesin üzgün olduğunu ve ayağa kalkmak için çabaladıklarını ifade eden Bakır, "Taraftarımız takımımıza inansın. Çok çalışan bir takıma sahibiz. Camiayı ve şehri sahiplenen bir futbolcu grubu ile çalışıyoruz. Şanssız bir dönem geçirdik. Alacağımız sonuçlarla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Her iki şehrin yaşamsal çok sayıda ortak özelliği var"

Bakır, Trabzonspor karşılaşmasının hikayesinin diğer maçlardan çok farklı olacağına işaret ederek, "Trabzonspor maçına çok iyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü ligde ilginç sonuçlar dikkati çekiyor. Takımlar inişli çıkışlı grafik sergiliyor. Taraftarımız takıma güvensin ve destek versin. Birlikte güzel işler başaracağımıza inansınlar." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Bakır, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonspor çok formda bir dönemde ama bizim de kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir dönem. Trabzonspor maçını kazanıp yeniden ligde moral bulmalıyız. Rakibimiz ile sportif açıdan yaşanan sıkıntılı süreç aşikar. Elbette sportif açıdan yaşananları unutmayacağız ama iki şehir arasındaki aile bağlarını dikkate alarak tavır belirlemeliyiz. Sportif çekişmeyi sadece spor alanında tutmalı, yaşamın spordan başka çok daha önemli değerleri olduğunu unutmamalıyız."

İki şehrin iç içe olduğunu belirten Bakır, "Her iki şehrin yaşamsal çok sayıda ortak özelliği var. Her 10 evden yarısında akrabalık var. Hareket ve tavırlarımızı sergilerken sorumluluklarımızı dikkatlerden kaçırmayalım. Sahadaki mücadele ve saha dışındaki aile bağları sonsuza kadar devam edecek." şeklinde konuştu.

Hasan Yavuz Bakır: Taraftarımız takımımıza inansın

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