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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Hasan Yavuz Bakır: "Son dakikalarda aleyhimize verilen penaltı ile galibiyeti kaçırdık"

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Hasan Yavuz Bakır: "Son dakikalarda aleyhimize verilen penaltı ile galibiyeti kaçırdık"

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, son dakikalarda aleyhlerine verilen penaltı ile galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçının büyük bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirtti.
Şampiyonluk adayı karşısında galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Bakır, "Maç içerisinde oyun üstünlüğünün yanı sıra skor üstünlüğünü de yakaladık. Her şey istediğimiz gibi giderken korktuğumuz başımıza geldi. Medipol Başakşehir karşısında son dakikalarda aleyhimize verilen penaltı ile galibiyeti kaçırdık. Adeta 2 puanımız elimizden alındı." dedi.

Bakır, ligin ikinci yarısında "düştü" gözüyle bakılan bir takımın yakaladığı çıkışa herkesin saygı duyması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz ligin ilk yarısında işler kötü giderken fazla sesimizi çıkaramadık. Aldığımız kötü sonuçlarda hatalarımızın payı olduğunu biliyorduk ama ikinci yarıda aleyhimize yapılan hatalar ilk beş yarışında işlerimizi zorlaştırıyor. Fenerbahçe maçında futbol tarihinde örneği görülmemiş bir ofsayt pozisyonunda rakibimize penaltı verilerek 3-2 kaybettik. Özellikle son üç haftada oynadığımız Beşiktaş maçında VAR çizgisi arızalandı. Tam maça ortak olmuşken kalemizde ofsayt olan 2 gol gördük. Ardından Göztepe maçında 2 penaltımız göz göre göre verilmedi. Oyuncularımız cezalı duruma düştü. Bu hafta oynadığımız Medipol Başakşehir maçında Awaziem'in rakip oyuncunun müdahalesi ile düştüğü görünen pozisyonda maçın hakemi VAR'a gitme gereği duymadı. Son anlarda ise benzer pozisyonda penaltı kararı verilmesi mümkün olmayacağını düşündüğümüz bir müdahalede aleyhimize karar çıktı. Sadece son üç hafta incelendiğinde bizim için VAR'ın yok hükmünde olduğu açıkça görünecektir. Teknolojiden şikayetçi değiliz, teknolojiyi kullanan kişilere karşı güven duygumuz gittikçe yok oluyor."

Vedat Muriç: Penaltı yok gibi gördük
Vedat Muriç: Penaltı yok gibi gördük

Takımların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini belirten Bakır, "Camialar şampiyonluk, Avrupa ve ligde kalma yarışı veriyor. Teknolojiyi doğru kullanabilirsek herkes mücadelesinin karşılığını hak ettiği kadar alacak. Hiçbir takıma yanlış yapılsın istemiyoruz. Bize yapılan hatalardan da hiç kimsenin kendisine pay çıkarmasını istemiyoruz. Kalan beş maçta adil bir anlayış ile yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin kalan 5 maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılma umudunu taze tutmak olduğuna dikkati çekerek, bunun için ligin son haftasında son dakikaya kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

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