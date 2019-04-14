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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
14.04.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Hasan Yavuz Bakır: "Hakem kararları bu şehrin..."

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Hasan Yavuz Bakır: "Hakem kararları bu şehrin..."

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe maçının ilk yarısında üstün bir oyun sergilediklerini belirtti.

Maçın ikinci devresinde zaman zaman oyundan düştüklerini dile getiren Bakır, "Yine de birçok pozisyon yakaladık, 4-5 gol bulabilirdik. Göztepe maçında elde ettiğimiz galibiyet düşme potasından biraz daha uzaklaşmamızı sağladı." dedi.

Bu maçın geride kaldığına işaret eden Bakır, şunları kaydetti:

"Ligi mümkün olabilecek en iyi yerde bitirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İkinci yarıya 12 puanla başlayan bir takım küme düşmenin ilk adayı olarak değerlendirilir. Çaykur Rizespor'un elde ettiği başarı hem devre arası transferine örnek olacak hem de ligin ilk yarısında başarısız olsa bile pes etmemek gerektiği inancının yayılmasına vesile olacak. Çaykur Rizespor tüm unsurlarıyla bir destan yazıyor. İki yıl önce ilk kez dillendirdiğimiz 'Birlikte başaracağız Rize' sloganı büyük bir kenetlenme oluşturdu. Futbol, taraftarla güzel. Büyük bir camiayız ve birlikte seviniyoruz."

Hasan Yavuz Bakır: Hakem kararları bu şehrin...

- "Hakem kararları bu şehrin güven duygusunu sarsmıştır"

Göztepe maçını kazandıklarını ama bir yandan çok endişeli olduklarını dile getiren Hasan Yavuz Bakır, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki haftada hakem hatalarından çok ciddi kayıplarımız oldu. Henüz Beşiktaş maçındaki skandal kararlar tazeliğini korurken dün oynadığımız Göztepe maçında iki net penaltımız es geçildi. Üstelik ilk yarıdaki pozisyona penaltı vermemek büyük bir skandal. İkinci penaltı da net. Penaltımız verilmediği gibi oyuncumuz cezalı duruma düştü. Başakşehir maçında oynayamayacak. Bir futbolcunun lidere karşı oynama imkanı gasbedildi. Takımımızın önemli hucum silahı lidere kaşı oynamayacak. Hakem hata yapar, bedelini camialar öder. Bu adil değil. Son iki haftada verilen kararlar bir şehrin güven duygusunu sarsmıştır."

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