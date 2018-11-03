Hasan Şaş'tan şiirli paylaşım
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olah Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ahmed Arif'in bir şiirinden alıntı yapan Şaş, "Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım ne şah ne de sultan" mısrasını paylaştı.
Süper Lig'in 11. haftasında oynana Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel ile yaşadığı fiziksel boyuttaki tartışma ile gündeme gelen Şaş'ın PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.
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