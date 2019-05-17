Hasan Şaş'tan Şampiyonlar Ligi itirafı
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, 17 Mayıs 2000’de alınan UEFA Kupası’nın 19. Yıl dönümü ile ilgili açıklama yaparak, “Bologna’dan Arsenal maçına kadar çok iyi performans sergiledik” dedi.
Sarı kırmızılı takımın antrenmanında basın mensuplarına UEFA Kupası şampiyonluğunun yıl dönümünde konuşan Hasan Şaş şunları söyledi:
“Son gün hocanın aklında Arif’i mi oynatsam Hasan’ı mı oynatsam düşüncesi varmış. Olan bana oldu. Ama sonradan oyuna girip katkı sağlamak da güzel. Zaten bizim o takımda yedek oynamış, oynamamış kavramı yoktu. İyi bir arkadaşlığımız vardı. Bologna maçından Arsenal maçına kadar çok iyi performans sergiledik. Bütün arkadaşlarımı sayıyla sevgiyle anıyorum. Son maç çok iyi bir maç çıkardık. Taffarel, Galatasaray’a geldiğinden beri bir kez kurtarış yaptı o da o maçtı (Gülerek). Hedefimizde bizim inşallah Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Süper Kupa, UEFA Kupası ve lig şampiyonluklarımız var. Süreci iyi geçirebilirsek, Şampiyonlar Ligi Kupası’nı almayı içimde bir hayal ve umut olarak taşıyorum. İnşallah da bu gelecek”
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