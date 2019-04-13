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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
13.04.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Hasan Şaş'tan Diagne'ye motivasyon konuşması

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Hasan Şaş'tan Diagne'ye motivasyon konuşması

Mbaye Diagne'ye Fenerbahçe derbisinin önemini vurgulayan Davala ile Şaş, "Galibiyet golünü atarsan seni sırtında taşırlar. Ömür boyu unutmazlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de tüm gözler haftasonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi.

Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik maçı Kadıköy'de oynanacak. Galatasaray teknik heyeti, futbolculara Yeni Malatyaspor maçının bitiş düdüğünden itibaren moral ve özgüven aşılıyor.

Yapılan konuşmalarla takımın adeta 'beyni yıkanırken' teknik heyetin en çok yakından ilgilendiği ismin yıldız santrfor Mbaye Diagne'nin olması dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılara 10 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer olan Diagne, geçtiğimiz haftalarda gelen eleştirilere tepki göstermişti.

Senegalli santrfor ardından, Yeni Malatya ağlarını 3 golle sarsmıştı. 27 yaşındaki golcünün, kafa olarak rahat olduğunda yıldızlaştığını bilen teknik heyet, yaptığı konuşmalarla Diagne'ye özgüven aşılıyor.

Hasan Şaştan Diagneye motivasyon konuşması

Özellikle Fenerbahçe derbisini defalarca yaşayan yardımcı hocalar Hasan Şaş ile Ümit Davala, "Kadıköy'de gol atarsan taraftarın gönlüne girersin. Hele ki galibiyet golü senden gelirse ömür boyu seni unutmazlar" diyerek Diagne'yi motive ediyor.

Bu sözlerin ardından Diagne de sosyal medya hesabından, "Artık derbi için sabırsızlanıyorum" paylaşımı yaptı.

Mbaye Diagne'nin bu sezon 20'si Kasımpaşa'da 6'sını Galatasaray'da attığı Süper Lig'de 26 golü bulunuyor.

Kasımpaşa formasıyla bu sezon Kadıköy'deki ilk maçta boy gösteren Senegalli forvet, 2 gol kaydetmişti

Senegalli forvet, "Fenerbahçe'ye gol atmayı seviyorum. Bunu birkaç ay önce yapmıştım..."

"Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe'ye sahasında gol atmak güzel bir duygu olacak. Gol atmıştım yine atarım" diye konuşmuştu.

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