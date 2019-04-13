Hasan Şaş'tan Diagne'ye motivasyon konuşması
Mbaye Diagne'ye Fenerbahçe derbisinin önemini vurgulayan Davala ile Şaş, "Galibiyet golünü atarsan seni sırtında taşırlar. Ömür boyu unutmazlar" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de tüm gözler haftasonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi.
Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik maçı Kadıköy'de oynanacak. Galatasaray teknik heyeti, futbolculara Yeni Malatyaspor maçının bitiş düdüğünden itibaren moral ve özgüven aşılıyor.
Yapılan konuşmalarla takımın adeta 'beyni yıkanırken' teknik heyetin en çok yakından ilgilendiği ismin yıldız santrfor Mbaye Diagne'nin olması dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılara 10 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer olan Diagne, geçtiğimiz haftalarda gelen eleştirilere tepki göstermişti.
Senegalli santrfor ardından, Yeni Malatya ağlarını 3 golle sarsmıştı. 27 yaşındaki golcünün, kafa olarak rahat olduğunda yıldızlaştığını bilen teknik heyet, yaptığı konuşmalarla Diagne'ye özgüven aşılıyor.
Özellikle Fenerbahçe derbisini defalarca yaşayan yardımcı hocalar Hasan Şaş ile Ümit Davala, "Kadıköy'de gol atarsan taraftarın gönlüne girersin. Hele ki galibiyet golü senden gelirse ömür boyu seni unutmazlar" diyerek Diagne'yi motive ediyor.
Bu sözlerin ardından Diagne de sosyal medya hesabından, "Artık derbi için sabırsızlanıyorum" paylaşımı yaptı.
Mbaye Diagne'nin bu sezon 20'si Kasımpaşa'da 6'sını Galatasaray'da attığı Süper Lig'de 26 golü bulunuyor.
Kasımpaşa formasıyla bu sezon Kadıköy'deki ilk maçta boy gösteren Senegalli forvet, 2 gol kaydetmişti
Senegalli forvet, "Fenerbahçe'ye gol atmayı seviyorum. Bunu birkaç ay önce yapmıştım..."
"Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe'ye sahasında gol atmak güzel bir duygu olacak. Gol atmıştım yine atarım" diye konuşmuştu.
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