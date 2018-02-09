Hasan Şaş'tan ağır tepki... "Bana ahlak dersi verene bakın!"
Hasan Şaş kendisine küfür eden takipçisine tepki gösterdi
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, kendisine sosyal medyadan ağır küfür ve hakaretlerde bulunan takipçisine tepki gösterdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olurken, Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Sivasspor yedek kulübesi ile tartışmıştı.
Maç içinde Sivassporlu taraftarların tepkisini çeken Şaş'a bir de sosyal medyadan tepki geldi.
Sivassporlu bir taraftar, Hasan Şaş'a ağır küfür ve hakaretlerde bulunurken, Hasan Şaş, ''Bana ahlak dersi vermeye çalışana bakın, senin iki cihanda yakanı bırakırsam namerdim'' ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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