Hasan Şaş kulübede telefonla konuşurken görüntülendi
Fatih Terim'in yokluğunda teknik ekibe liderlik eden yardımcı antrenör Hasan Şaş, kulübede telefonla konuşurken görüntülendi.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - Hatayspor mücadelesinde yedek kulübesinde cep telefonuyla konuşurken görüntülendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı sebebiyle görevi yardımcıları Hasan Şaş ile Levent Şahin'e emanet etmişti.
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